На Байконуре в честь 80-летия окончания ВОВ подготовили к старту «Ракету Победы»

На космодроме Байконур ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-27» успешно подготовили к старту, посвящённому 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Специалисты транспортировали ракету, украшенную символикой годовщины, включая изображение монумента «Родина-мать зовёт!», и установили её на пусковой площадке. Основной экипаж, в состав которого входят космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, наблюдал за процессом со стороны, так как традиционно не видит свою ракету до старта. Пуск запланирован на 8 апреля в 8:47 по московскому времени.