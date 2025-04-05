Представлен первый в мире робо-конь

Компания Kawasaki представила на выставке Osaka Kansai Expo концептуальную модель роботизированного мото-коня Corleo, созданного для передвижения по пересеченной местности. Об этом сообщает портал «Хабр».

Corleo оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии, которая питает приводы каждой из четырех ног коня. Управление обеспечивается бортовым компьютером с искусственным интеллектом, который анализирует положение в пространстве, чтобы гарантировать балансировку и безопасность пользователя.

Робо-конь разработан для перемещения по любому ландшафту, включая горные и заснеженные участки. Он оснащен уникальными копытами, адаптирующимися к различным поверхностям, и приборной панелью, которая отображает уровень водорода, маршрут и другие параметры. Для ночной езды устройство использует проекцию дорожных маркеров, обеспечивая оптимальное движение.

Задние ноги Corleo могут двигаться независимо от передних, что позволяет поглощать удары и сохранять стабильность при ходьбе или беге. Пользователь управляет транспортным средством с помощью смещения веса, а длина стремени регулируется для удобства.

На данном этапе робо-конь представляет собой концептуальный транспорт. В Kawasaki планируют начать производство подобных транспортных средств лишь к 2050 году. Цена коммерческой версии пока не раскрывается. Производитель уверен, что это устройство станет новой категорией персонального транспорта, позволяя безопасно путешествовать в ранее недоступные локации.