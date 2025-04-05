Назван порядок действий при взломе смартфона мошенниками

Ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков поделился рекомендациями для россиян на случай взлома их смартфона. Порядок действий он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

По словам Шаркова, при подозрении на взлом важно действовать оперативно и поэтапно. Первым шагом необходимо отключить интернет на устройстве, чтобы остановить возможную передачу данных и предотвратить дальнейший доступ злоумышленников к смартфону. Далее следует запустить антивирусную проверку для выявления вредоносных программ и удалить подозрительные приложения.

Эксперт также отметил, что для полной безопасности стоит выполнить сброс настроек устройства до заводских, предварительно сохранив важные данные. Параллельно нужно сменить пароли от всех аккаунтов, включая электронную почту, соцсети и банковские приложения, а также активировать двухфакторную аутентификацию, где это возможно. Причем делать это рекомендуется с другого устройства.

В случае доступа злоумышленников к аккаунтам специалист советует уведомить контакты, а также тщательно проверить банковские счета на наличие подозрительных транзакций. При обнаружении таких операций следует незамедлительно связаться с банком.