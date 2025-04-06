Колоссальные извержения оторвали Африку от Южной Америки 135 млн лет

Норвежские ученые из Университета Осло выяснили, как проходило расхождение Африки и Южной Америки 135 млн лет назад. Этот процесс был сопряжен с мощнейшими вулканическими извержениями. Исследование опубликовано в научном журнале Earth Science Reviews (ESR).

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Команда проанализировала данные о вулканических породах в Южной Америке, Африке и на дне Атлантики. Оказалось, что за 4 млн лет (135–131 млн лет назад) изверглось около 16 млн кубических километров магмы – этого хватило бы, чтобы покрыть всю современную сушу слоем толщиной 30 метров.

Исследование выявило следы тепловой аномалии под южной частью Пангеи — суперконтинента, начавшего распадаться 200 млн лет назад. По одной из гипотез, раскол спровоцировал мантийный плюм — восходящий поток раскаленной породы из глубин мантии, истончивший кору.

Обычно масштабные извержения ведут к потеплению из-за выбросов углекислого газа, но 134 млн лет назад зафиксировано похолодание.

Ученые предполагают, что причина – в быстром выветривании магматических пород, поглотивших углекислый газ из атмосферы.