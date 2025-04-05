Обнаружены следы мощного взрыва, уничтожившего библейские города

Древние города Содом и Гоморра были уничтожены взрывом мощностью в 20 мегатонн, что сравнимо с атомной бомбой. Это доказали археологические раскопки в Израиле, сообщает Scientific Reports.

Ученые проанализировали археологические находки и выяснили, что город стер с лица земли мощный взрыв после удара с воздуха.

Исследователи обнаружили полутораметровый слой, состоящий из сгоревшей органики и пепла. Радиоуглеродный анализ показал, что он образовался в 1650 до н.э. Внутри были фрагментированные частицы скелетов.

Также были найдены обгоревшие осколки керамики, часть которых превратилась в стекло из-за огромной температуры и давления.

В Ветхом Завете утверждается, что Бог уничтожил города Содом и Гоморра за грехи их жителей.

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