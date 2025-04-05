Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря накрыла Землю в субботу, 5 апреля на фоне сильного солнечного ветра, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, возмущения геомагнитного поля составили 5,67 единиц.

«Причиной данной магнитной бури по-прежнему является солнечный ветер, его скорость в пиках приближалась к 800 км/ч, при норме в 350-400 км/ч, а температура превышала 1000000°К!», — разъяснил Леус.

Метеоролог отметил, что эта магнитная буря не будет продолжительной, также не прогнозируется ее усиления.

Ранее сообщалось, что 5, 8, 9, 10, 22 и 24 апреля на Землю могут обрушиться шесть магнитных бурь уровня G1. Возмущения магнитосферы прогнозируются 6 и 7 апреля, с 11 по 14 апреля, а также 21 и 25 числа.