Названы ноутбуки с лучшими и яркими экранами

Редакция портала «Палач» составила подборку из лучших ноутбуков для работы, которые предлагают яркие и четкие OLED-дисплеи.

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Открывает список Infinix Inbook Air Pro+ стоимостью от 81 тыс. руб. За эти деньги ноутбук предлагает алюминиевый корпус весом всего 1 кг, 14-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, разрешением 2,8K и яркостью 440 нит. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-1334U, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Среди прочих особенностей отмечают автономность до 10 часов, наличие стереодинамиков, продвинутой системы охлаждения, разблокировки по лицу и HD-веб-камеры.

Следом идет Lenovo IdeaPad Slim 5, оснащенный 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит. В нем установлен процессор Intel Core Ultra 5 125H с 16/512 ГБ памяти, а на боковых гранях предусмотрено множество разъемов, среди которых USB-C, USB-A, HDMI, слот microSD и 3,5-мм миниджек для наушников и микрофона. Заряда ноутбука хватает до 9 часов, а стоит он от 81,2 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает Huawei MateBook 14 (2024) по цене от 90,5 тыс. руб. Он получил сенсорный 14,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц и яркостью 450 нит. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, веб-камерой с разрешением Full HD, стереодинамиками и мощной антенной Huawei Metaline. Заявлено, что при просмотре видео ноутбук работает до 19 часов.

Четвертое и пятое места достались премиальным Asus ZenBook 14 и Honor MagicBook Art, доступные по цене от 123,9 и 140,1 тыс. руб. соответственно.