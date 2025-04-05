У застрявшего на МКС астронавта начались проблемы со здоровьем

У астронавта НАСА Барри Уилмора начались проблемы со здоровьем после незапланированного 9-месячного пребывания в космосе. Об этом рассказала его дочь, пишет Daily mail.

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19-летняя Дэрин Уилмор рассказала, что, хотя ее отец «хорошо приспособился к силе тяжести», вернувшись на Землю, у него возникли проблемы, связанные с мышцами, суставами и слуховым аппаратом.

«Это потому, что он не привык к гравитации или необходимости держать вес», — рассказала она в соцсетях.

Барри Уилмор и его товарищ по экипажу Сунита Уильямс должны были провести на МКС восемь дней, но остались там на 286 дней из-за поломки корабля.

«В понедельник Уилмор выглядел здоровым во время своего первого публичного выступления с момента возвращения на Землю, однако заявление его дочери предполагает, что в предстоящие недели он все еще столкнется с некоторыми проблемами», — пишет Daly mail.

Исследования показывают, что астронавты, выполняющие длительную миссию на МКС (обычно это шесть месяцев), испытывают потерю мышц и костной массы, а также смещение жидкости во внутреннем ухе из-за низкой силы тяжести.

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Внутреннему уху требуется всего несколько дней, чтобы приспособиться к земной гравитации, но восстановление может занять от недель до месяцев.

Некоторые бывшие астронавты говорят, что для того, «чтобы снова почувствовать себя самими собой», им требовалось в 1,5 раза больше времени, чем занял их полет.