Neuralink Илона Маска открыла прием заявок на вживление чипов по всему миру

Компания Neuralink Илона Маска объявила о расширении программы поиска добровольцев для вживления нейрочипов. Теперь податься на тест могут люди со всего мира, говорится на странице компании в соцсети X (ранее Twitter). До этого участие было доступно исключительно для жителей США, Канады и Великобритании. "Если у вас паралич конечностей и вы заинтересованы в изучении новаторских способов управления компьютером с помощью силы мысли, вы можете подать заявку из любой точки мира", — говорится в публикации компании. Основанная в 2016 году Neuralink занимается разработкой нейрочипов для прямой коммуникации мозга с компьютером. В компании успешно провели три операции по вживлению нейроимплантов: первая состоялась в начале 2024 года, о второй сообщил Илон Маск в августе того же года, а о третьей стало известно в январе 2025 года. Ожидается, что расширение программы набора добровольцев может ускорить исследования и практическое применение технологий Neuralink на международной арене.