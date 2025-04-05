Дрон нарисовал в небе восьмерку и гигантскую клюшку в честь рекорда Овечкина

Беспилотник с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» начертил над Сахалином восьмерку и самую большую в мире клюшку длиной более 2200 метров, чтобы отметить достижение хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщил глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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По его словам, это было сделано в честь того, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в субботу сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по количеству шайб в НХЛ — 894, что стало повторением рекорда, державшегося с 1999 года. Райкевич уточнил, что Овечкину осталось забить один гол для нового личного рекорда.

Он также рассказал, что восьмерка, связанная с игровым номером хоккеиста, символизирует бесконечную любовь к спорту и победы российского хоккея, а длина маршрута дрона превысила восемь километров.

Райкевич добавил, что полет в районе дронопорта «Пушистый» организовали АО «ГЛОНАСС» и компания «Аврора БАС», а трекер беспилотника, подключенный к «ЭРА-ГЛОНАСС», позволил в реальном времени отобразить траекторию в виде рисунка, передает РИА Новости.Овечкин заявил, что у него нет планов продлевать контракт с американским клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», так как он намерен закончить свою карьеру в России.