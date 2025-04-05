На поверхности Марса обнаружены «неуместные» странные коричневые сгустки

Ученые озадачены, обнаружив на Марсе странное каменное образование, которое не похоже ни на что из того, что они когда-либо видели. Оно похоже на блюдо с чечевицей или на скопление паучьих яиц на листьях. Но что бы это ни было, эти коричневые сгустки, недавно обнаруженные на поверхности Красной планеты, озадачили ученых.

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На новых снимках, сделанных марсоходом НАСА "Персеверанс" в этом месяце, видна масса, похожая на инопланетянина, состоящего из сотен сфер миллиметрового размера, пишет Daily Mail. Однако ученые не уверены, какая "геологическая причуда" могла привести к появлению этих странных форм, которые не похожи ни на что из того, что они видели раньше. Чем бы они ни были, они выглядят совершенно неуместно на фоне окружающей их ржаво-красной марсианской пыли.

Они могут намекать на богатую вулканическую и геологическую историю Красной планеты, возраст которой составляет около 4,6 миллиардов лет.

Когда–то Марс был усеян тысячами огромных вулканов, в которых, по данным НАСА, происходили "суперизвержения" - самый мощный тип вулканического извержения, какой только существует. Далее следуют потрясающие изображения "аранеообразных" – темных трещин в марсианском грунте, совершенно не похожих ни на что на Земле.

Новые снимки НАСА были получены марсоходом Perseverance вдоль края кратера Джезеро, области шириной 28 миль на Марсе, которая, возможно, когда-то была затоплена водой, отмечает Daily Mail.

Алекс Джонс, аспирант факультета наук о Земле Имперского колледжа Лондона, описал этот камень как "странный" и "шокирующий".

"Команда Perseverance Science была поражена странным камнем, состоящим из сфер размером в сотни миллиметров, - написал он в своем блоге на веб-сайте НАСА. - Рассмотрение этих особенностей в геологическом контексте будет иметь решающее значение для понимания их происхождения и определения их значения для геологической истории края кратера Езеро и за его пределами".

Технически, масса состоит из "шариков" – гальки примерно сферической формы диаметром от 0,01 мм до 4 мм. Некоторые из этих шариков имеют более вытянутую эллиптическую форму, в то время как другие имеют угловатые края, возможно, представляющие собой фрагменты разбитых шариков. На других даже есть крошечные дырочки, как будто их прокололи булавкой, но как и почему они отличаются таким разнообразием, остается загадкой.

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На Земле похожие шарики образуются в результате быстрого охлаждения капель расплавленной породы во время извержения вулкана или конденсации породы, испарившейся при падении метеорита, отмечает Daily Mail.

"Каждый из этих механизмов формирования будет иметь совершенно разные последствия для эволюции этих пород, поэтому команда упорно работает над определением их контекста и происхождения", - комментирует Джонс.

Доктор Мэтью Чойнацки, планетарный геолог из Института планетарных наук, считает, что странная находка может быть "пенистой лавой", быстрое охлаждение которой может привести к образованию таких отложений.

"Но это трудно определить без химии или минералогии, особенно учитывая, что это плавучий камень (кусок породы, который не является частью коренной породы)", - заявил он MailOnline.

А планетарный геолог из Имперского колледжа Лондона доктор Джоэл Дэвис полагает, что они, возможно, образовались в результате циркуляции воды в марсианском грунте миллиарды лет назад.

"Возможно, это произошло, когда условия были слишком холодными для существования жидкой воды на поверхности, - сказал доктор Дэвис в комментариях MailOnline. – Подобные находки помогают геологам составить картину того, как и когда Марс мог измениться - от теплой, влажной планеты 3-4 миллиарда лет назад до холодной, очень сухой окружающей среды, которую мы наблюдаем сегодня".

Это не первый случай, когда странные сферы были замечены на Марсе, который находится в среднем в 225 миллионах километров от Земли, напоминает Daily Mail. В 2004 году марсоход Opportunity, работавший на Марсе в 2004-2018 годах, обнаружил "марсианскую чернику" на плоскогорье Меридиани, большой равнине, расположенной вдоль экватора Марса. Эти объекты размером с мрамор, названные так из-за их сходства с фруктами, являются остатками небольших метеоритов, которые разбились в атмосфере Марса.

Затем, в 2012 году, марсоход Curiosity, который более десяти лет продолжает исследовать Марс, заметил шарики в скалах залива Йеллоунайф в кратере Гейл.

Между тем, в прошлом году Perseverance обнаружил "текстуру, напоминающую попкорн", в осадочных породах, обнаруженных во входном канале кратера Езеро, долина Неретва. "Персеверанс" получил два новых изображения 11 и 13 марта – в 1442 и 1444 сол (марсианский день) своей миссии.

Марсианский день ("сол") длится 24 часа, 39 минут и 35 секунд, то есть примерно на 40 минут длиннее земного, отмечает Daily Mail.

В феврале 2021 года после почти семимесячного путешествия в космосе "Персеверанс" сел в кратере Джезеро на Марсе, где, как полагают, миллиарды лет назад находилось пышное озеро и дельта реки. Перед ним стоит задача найти следы окаменелой микробной жизни древнего прошлого Марса и собрать образцы горных пород для возвращения на Землю в рамках будущих миссий на Красную планету.