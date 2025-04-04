OpenAI анонсировала выпуск модели o3, но отложила запуск GPT-5

OpenAI решила не отказываться от выпуска своей модели рассуждения o3, который был приостановлен в феврале. Теперь она анонсировала, что o3 и ее следующая версия, o4-mini, будут выпущены в ближайшие несколько недель.

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Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, объяснил это решение работой над GPT-5. Этот новый продукт компании будет объединенной моделью с улучшенными возможностями рассуждения. По его словам, OpenAI удалось значительно улучшить GPT-5, но интеграция всех функций оказалась более сложной задачей, чем планировалось изначально. Также компания хочет быть готовой к огромному спросу на свою модель.

GPT-5 будет доступен через несколько месяцев, позже, чем ожидалось изначально. OpenAI обещает предоставить пользователям стандартный доступ к чату с GPT-5, а также более мощные версии для подписчиков ChatGPT Plus и Pro, с более высоким уровнем интеллекта. Модель будет включать функции голосового взаимодействия, Canvas, поиск и углубленные исследования.

Кроме того, OpenAI анонсировала запуск первой открытой языковой модели с момента GPT-2, которая также будет обладать возможностями рассуждения. Модель пройдет дополнительные тесты безопасности перед выпуском.