Подтверждение библейской истории нашли на раскопках в Израиле

Археологические изыскания в окрестностях холма Мегиддо, более известного как Армагеддон (на греческом языке словосочетание «Гора Мегиддо» звучит как «Армагеддон» – прим. ред.), преподнесли сенсационное открытие, подтверждающее библейскую историю о трагической кончине царя Иудеи Иосии в противостоянии с египетскими войсками. Раскопки, проведенные в Израиле, выявили доказательства присутствия египетской армии в этом регионе в конце VII века до нашей эры.

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Как пишет Daily Mail, в ходе археологических работ были обнаружены фрагменты внушительного сооружения, внутри которого находились глиняные сосуды, доставленные из земель Древнего Египта, а также некоторое количество амфор, имеющих восточно-греческое происхождение. Примечательно, что ранее подобные артефакты не были зарегистрированы в данной местности.

По мнению исследователей, эти сосуды могли принадлежать греческим наемникам, служившим в египетской армии, о чем упоминается в древних летописях, включая труды историка Геродота. Данные сведения согласуются с библейским повествованием о сражении между Иосией, царем Иудеи, и фараоном Нехо II, произошедшем в 609 году до нашей эры.

Причины, по которым именно холм Мегиддо стал ареной этой битвы, до сих пор окутаны тайной. Предположительно, Иосия предпринял попытку остановить продвижение египетской армии на север, в направлении Сирии, либо же он не выполнил свои вассальные обязательства перед Египтом.

Эти находки проливают свет на то, почему Армагеддон стал символом решающей битвы в христианской традиции. Вероятно, именно трагическая гибель царя Иосии, религиозного реформатора и потомка Давида, в этом месте, превратила его в символ последней схватки добра и зла, описанной в Откровении Иоанна Богослова. Теперь ученые полагают, что за этим символическим образом скрываются не только религиозные мотивы, но и вполне конкретные исторические события, подтвержденные археологическими находками.

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