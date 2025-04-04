Учёные из США обнаружили в космосе необычную находку

Ранее в интернете появилась новость, что расположенный на территории США телескоп снял так называемое "скопление душ" в космосе - так прошло исследование в школе имени Пратта при университете Дьюка. Любопытные учёные сделали странное открытие, исследуя космические просторы с необычной перспективы - и это далеко не первая странность, которую нашли в космосе.

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Напрнимер, в 2015 году марсоход НАСА Curiosity выявил на Марсе нечто, что сразу окрестили «парящей чайной ложкой». Ученые, впрочем, объяснили, что это природная скульптура, созданная ветром в горных породах.

Что же касается "людских душ", то, с помощью новейших приборов, телескопов и спектрометров, любители науки увидели повторяющиеся электромагнитные вспышки, весьма напоминающие молнии.

Обнаруженные аномалии, по мнению учёных из США могут быть связаны с неопознанными источниками энергии, а некоторые учёные даже считают, что люди увидели скопление нематериальных сущностей, которые, вероятно, могут быть душами людей.

Следует отметить, что заявления учёных о своих наблюдениях не имеют официального подтверждения, однако это не первая необычная аномалия, которую удалось увидеть в космосе.

В сентябре 2024 года телескоп снял несколько галактик, которые приняли необычную форму вопросительного знака. Это явление объясняется редкой формой гравитационного линзирования, когда гравитация больших объектов искажает свет галактик на заднем плане.

Примерно в это же время года учёные заявили, что телескоп сделал снимки молодых звёзд на окраине Млечного Пути. Это открытие поможет учёным лучше понять процессы звездообразования в отдалённых регионах нашей галактики.