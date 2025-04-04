Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети SpaceX.

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Напомним, что Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Астронавты провели в космосе на высоте около 440 километров три дня и почти 15 часов. Это стало первым пилотируемым орбитальным полетом над Северными и Южными полюсами Земли с целью их изучения.

«Приводнение Dragon и астронавтов подтверждено», — сообщили в SpaceX.

Уточняется, что корабль приводнился у побережья Калифорнии, где астронавтов уже ждало спасательное судно.