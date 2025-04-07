Ученые обнаружили в недрах Земли существ весом 20 млрд тонн

Группа ученых из 52 стран обнаружила в недрах Земли существ, которые могут достигать в весе 20 миллиардов тонн. Они скрываются в нескольких километрах от поверхности планеты.

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Сообщается, что ученые нашли микробы, бактерии и прочие виды микроорганизмов. Эксперты отмечают, что некоторая часть найденных живых существ может встречаться и на поверхности нашей планеты — это примерно 70 процентов от общего числа.

Поведение микроорганизмов сложно предсказать, так как они никогда не видели солнечного света. Биосфера, о которой идет речь, может занимать объем около двух миллиардов кубических метров, сообщает информационное агентство «Кулик».

До этого стало известно, что ученые обнаружили изолированный мир в гигантской пещере Шондонг во Вьетнаме.

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15 марта итальянские и шотландские ученые объявили о «революционном» открытии, сделанном с помощью радиолокационной технологии SAR, которая обнаружила крупный скрытый город под пирамидами Гизы. Ученые, которые обнаружили «огромный город», расположенный под пирамидами, утверждают, что его построила давно исчезнувшая развитая цивилизация.