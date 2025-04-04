Застенчивые мыши оказались настойчивее в решении задач

Почему одни животные успешнее других в решении задач? Ответ на этот вопрос искали в Институте эволюционной биологии Макса Планка. Результатом стало исследование, анонс которого украсил обложку журнала Oikos.

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В экспериментах задействовали более 120 западноевропейских домовых мышей, которым давали различные задачи вроде перевернутых чашек как в полуестественных — максимально приближенных к природным — условиях, так и в контролируемых лабораторных вольерах.

Оказалось, что застенчивые, а не смелые мыши чаще возвращались к задачам, повышая свои шансы на успех. Это опровергает распространенное предположение в науке о поведении животных, что смелым, любознательным особям проще дается решение проблем.

Робость не означает медлительность — она может означать тщательность, объясняет поведенческий эколог Александрос Везиракис, руководивший исследованием.

«Такие мыши просто продолжали возвращаться к головоломкам, получая больше возможностей для решения. Инновации зависят не столько от смелости, сколько от того, кто проявляет достаточную настойчивость, чтобы добиться успеха. Ключевую роль играет упорство, а не только личность», — говорит он.

Исследование также поднимает важный вопрос: место проведения тестов может кардинально влиять на результаты. В тихих лабораторных условиях 60% мышей решили хотя бы одну задачу. Но в социально насыщенных, приближенных к реальности вольерах справились только около 21%. Одни и те же особи часто вели себя по-разному в зависимости от среды. Это говорит о том, что многие лабораторные исследования упускают важные детали.

«Реальные условия — это хаос, — объясняет соавтор Аня Гюнтер. — Упрощенные лабораторные эксперименты могут искажать наше понимание поведения животных в природе».

Любопытно, что мыши демонстрировали разную результативность в разных условиях: успех в лаборатории не гарантировал успеха в полуестественной среде. Это различие выявило два ключевых компонента инноваций: способность (может ли животное решить задачу?) и склонность (захочет ли оно пытаться?). Разные условия измерения каждого из этих параметров оставили больше вопросов, чем ответов.

Однако можно сделать некоторые важные выводы. Поведенческие особенности влияют на не-когнитивные аспекты — то есть не на способность к решению проблемы, а на вероятность столкновения с ней, а менее смелые мыши чаще ищут альтернативные ресурсы.

Кроме того, продемонстрирована важность изучения животных — не только мышей — в различных экспериментальных условиях.