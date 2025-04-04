В Японии разработают серию марсоходов с надувными замедлителями

Институт космических и астронавтических наук Японского космического агентства (JAXA) разрабатывает концепцию использования надувных замедлителей для посадки космических аппаратов на Марс. Данная концепция объединяет технологии, разработанные для предстоящей миссии MMX по исследованию марсианских лун и технологии космического аппарата SLIM.

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Институт проводит работу над надувной мягкой аэрооболочкой, которая будет выполнять большую часть этапов входа, спуска и посадки на Марс. Вместо использования сложного сверхзвукового парашюта и жёсткой оболочки, надувная оболочка будет выполнять все требуемые функции.

Согласно пресс-релизу JAXA, заявленная концепция является ключевой технологией для успешной посадки на Марс и может быть применена в небольших миссиях.