SpaceX запустила разом 27 спутников Starlink

SpaceX успешно отправила ещё одну партию своих интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Запуск состоялся 3 апреля с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9, стартовавшая с площадки SLC-4E, подняла в небо 27 спутников, которые пополнят крупнейшую в мире спутниковую сеть.

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Спустя чуть более восьми минут после старта первая ступень ракеты, известная как B1063, благополучно приземлилась на платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане. Это был уже 24-й полёт для этого ускорителя — впечатляющий показатель, учитывая, что он ранее участвовал в 15 миссиях Starlink и даже в запуске научного аппарата NASA DART. Верхняя ступень Falcon 9 продолжила миссию, выведя спутники на орбиту через час после старта.

Этот запуск стал 38-м для Falcon 9 в 2025 году, причём две трети из них связаны с развитием сети Starlink. Сейчас в этой «мегагруппировке» насчитывается более 7100 активных спутников.