Ученые обнаружили изолированный мир во вьетнамской пещере

Самая крупная пещера в мире Шондонг находится во Вьетнаме. Ее длина насчитывает более 6500 метров, а объем — 38,5 кубических метров. Она настолько большая, что в ней образовался изолированный мир.

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На сегодняшний день ученые не смогли полностью исследовать пещеру, так как ее конец пока не обнаружен. Внутри Шондонг существует уникальная экосистема: растут джунгли, протекает река и обитают разные виды животных.

Считается, что человеческая цивилизация еще не достигла пещеры Шондонг, а ее обстановка напоминает первобытный мир. По некоторым оценкам, длина пещеры может составлять около девяти километров, однако это утверждение пока не подтверждено.

Считается, что пещера Шондонг образовалась около двух миллионов лет назад в результате вымывания водами горных пород. Возможно, она все еще продолжает расти, так как никто и никогда не видел конца подземного тоннеля.

Благодаря реке, находящейся в пещере, там сформировалась уникальная экосистема, способная существовать без солнечного света. Возможно, в глубинах подземелий обитают неизвестные науке существа, сообщает «МедиаПоток».

15 марта итальянские и шотландские ученые объявили о «революционном» открытии, сделанном с помощью радиолокационной технологии SAR, которая обнаружила крупный скрытый город под пирамидами Гизы. Ученые, которые обнаружили «огромный город», расположенный под пирамидами, утверждают, что его построила давно исчезнувшая развитая цивилизация.