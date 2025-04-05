Мощнейшая видеокарта для ноутбуков не удивила экспертов

Крупнейшие производители ноутбуков начали продавать устройства на базе флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 Laptop. Однако, как показывает тестирование от NotebookCheck, производительность этой графической карты значительно уступает настольной версии GeForce RTX 5090.

© Газета.Ru

Эксперты отмечают, что новая GeForce RTX 5090 Laptop превосходит по возможностям мобильную RTX 4090. Если сравнивать с десктопным решением, то уровень производительности новинки будет сопоставим с настольной RTX 4070 Ti Super.

Так, в тестах 3DMark разница между этими двумя моделями оказалась минимальной. Эксперты отмечают, что ключевым фактором такого является ограниченная мощность потребления мобильного ускорителя, из-за чего тактовая частота почти вдвое ниже, чем у настольных аналогов.

В играх Final Fantasy 15, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и Alan Wake 2, GeForce RTX 5090 Laptop обеспечивает уровень производительности, сопоставимый с RTX 4070 Ti Super при 4K-разрешении и максимальных настройках. При этом DLSS4 значительно усиливает позиции мобильной графической карты в этом сегменте.

По итогу тестирования GeForce RTX 5090 для ноутбуков в NotebookCheck отметили высокую энергоэффективность видеокарты, хотя ее производительность остается ближе к решениям предыдущего поколения настольных графических ускорителей.