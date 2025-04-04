В «разговорах» шимпанзе нашли схожие с человеческим языком черты

Исследование, проведенное учеными из Университета Цюриха, показало, что шимпанзе бонобо, наши ближайшие живущие родственники, создают сложные и значимые комбинации звуков, напоминающие словосочетания. Исследование, опубликованное в Science, ставит под сомнение давние представления о том, насколько человеческая коммуникация уникальна, и предполагает, что некоторые ключевые аспекты языка имеют древнее эволюционное происхождение.

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Ученые изучали вокальное поведение диких бонобо в Демократической Республике Конго.

Исследователи применили новые методы из лингвистики, чтобы впервые показать: вокальная коммуникация бонобо, как и человеческий язык, в значительной мере основывается на композиционности. Композиционность — это способность объединять значимые слова в фразы, значение которых связано с значением слов и способом их комбинирования.

Сначала исследователи составили некое подобие словаря бонобо — полный список звуков бонобо и их значений. После определения значений отдельных вокализаций исследователи продолжили изучение комбинаций звуков: как значения отдельных звуков и их комбинаций связаны друг с другом.

Обнаруженные комбинации звуков продемонстрировали сходство со сложными структурами в человеческом языке.