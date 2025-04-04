Трампа заподозрили в использовании ИИ для расчета пошлин

В сети распространяется теория, согласно которой формулу расчета новых пошлин Дональд Трамп заимствовал у чат-ботов с ИИ. Действительно, если задать популярным чат-ботам соответствующие запросы, они предлагают ту же формулу, которой пользовалась администрация Трампа, пишет The Verge.

СМИ проверили теорию на ChatGPT, Gemini, Claude и Grok. У чат-ботов попросили простую формулу для расчета тарифов, которые следует ввести для других стран, чтобы свести торговый дефицит между США и ее партнерами к нулю. Все четыре ИИ предлагают то же решение, которое в итоге озвучил Трамп.

При этом чат-боты предупреждают о последствиях. Так, Gemini отмечает, что введение пошлин, по мнению многих экономистов, не является эффективным инструментом для решения проблем с торговым балансом и способно привести к существенным негативным последствиям. А ChatGPT предупредил, что страны-партнеры могут ответить собственными пошлинами, что вызовет торговую войну и рост цен.