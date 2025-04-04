Вышла улучшенная версия нейросети Midjourney

Разработчики Midjourney объявили о запуске альфа-версии новой модели V7 для работы с изображениями. Анонс состоялся на странице компании в соцсети X (ранее Twitter).

© Газета.Ru

Ключевым нововведением Midjourney V7 стала возможность персонализации: пользователи смогут адаптировать систему под свои предпочтения, оценивая набор из 200 изображений.

По заявлениям разработчиков, это «самая умная, красивая и связная модель», доступная на текущем этапе альфа-тестирования. При этом ряд стандартных функций, таких как масштабирование и ретекстурирование изображений, пока недоступны, но появятся в будущем.

Модель V7 представлена в двух режимах: Turbo, требующий больше ресурсов, и Relax. Также в новой версии нейросети появился инструмент Draft Mode, позволяющий ускорить процесс визуализации в 10 раз и снизить затраты вдвое по сравнению с обычным режимом.

Midjourney — это нейросеть, специализирующаяся на создании изображений на основе текстовых запросов пользователей. Платформа получила известность в том числе благодаря тому, что на момент выхода предлагала генерацию картинок высокого качества по сравнению с конкурентами.