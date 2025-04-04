Названы пять сбалансированных смартфонов с хорошими камерами

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных камерофонов на рынке.

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Открывает список Nothing Phone 3(a) стоимостью от 35,1 тыс. руб., предлагающий уникальный дизайн с прозрачным стеклом и фирменной системой подсветки Glyph Interface, которая отображает уведомления, состояние зарядки и многое другое. Смартфон также может похвастаться AMOLED-экраном на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. В устройстве имеется тройная камера на 50, 50 и 8 Мп, чип Snapdragon 7s Gen 3, батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 50 Вт, NFC, стереодинамики и защита IP64.

Следом идет Honor 200. При цене от 36,6 тыс. руб. эта модель выделяется AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 1,5K с частотой 120 Гц и яркостью 4000 нит, чипом Snapdragon 7s Gen 3, селфи-камерой на 50 Мп и тыльными с разрешением 50, 50 и 12 Мп. Среди прочих особенностей отмечают наличие кремний-углеродного аккумулятора на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, NFC и стереодинамиков.

На третью строчку поместили Xiaomi 14T, оснащенный мощным чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 12 ГБ оперативной памяти, AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с 1,5K-разрешением, частотой 144 Гц и яркостью 4000 нит, а также тройной камерой на 50, 50 и 12 Мп. Он также может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, наличием защиты от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиков, ИК-порта и NFC-модуля. В России эта модель предлагается от 38,5 тыс. руб.

В топ также вошли Google Pixel 8a и Realme 14 Pro+, доступные в среднем от 42,8 и 44,3 тыс. руб.