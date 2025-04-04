Российские ученые улучшили ядерное топливо с помощью хромовых покрытий

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Беларуси и Казахстана доказали эффективность хромовых покрытий для циркониевых сплавов, которые могут использоваться в ядерном топливе нового поколения. Исследования показали, что такие покрытия значительно увеличивают безопасность атомных реакторов, снижая риск аварий.

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В ходе экспериментов выяснилось, что с нанесением хрома на циркониевые сплавы уменьшилась зона радиационного повреждения на 20%, а скорость накопления водорода снизилась в 1,8 раза. Это открывает новые возможности для создания толерантного топлива, устойчивого к аварийным ситуациям, таким как утрата теплоносителя или сбои в системе охлаждения на АЭС.

Ученые нанесли хромовый слой толщиной 6−10 микрометров на образцы циркониевого сплава методом магнетронного напыления. Эксперименты проводились в условиях, близких к реальным условиям работы реакторов. Результаты показали, что при добавлении хрома накапливающийся водород не вызывает опасных реакций, что снижает риск возникновения взрывоопасной смеси.