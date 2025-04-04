Меню «Пуск» в Windows 11 снова изменят

Корпорация Microsoft начала тестировать новый дизайн меню «Пуск». На это обратил внимание пользователь X под ником phantomofearth.

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Энтузиаст получил доступ к новой бета-версии Windows 11, в которой обнаружил новые настройки меню «Пуск». Так, в операционной системе (ОС) появилась возможность навсегда отключить раздел «Рекомендуемые», в который входят предложенные Windows приложения и файлы, и оставить только закрепленные ярлыки программ.

Журналисты издания Neowin заметили, что многие пользователи Windows 10 не хотят обновляться до Windows 11 в том числе из-за нового дизайна меню «Пуск».

«Этот дизайн был предметом большой критики все эти годы, и Microsoft наконец-то прислушалась к отзывам клиентов», — заявили авторы медиа.

Последние годы Microsoft часто меняет дизайн меню «Пуск». В числе изменений весной 2024 года в «Пуске» появился раздел с рекомендованными и рекламируемыми приложениями.

В начале апреля в Windows 11 появилась функция, которая позволяет устанавливать обновления безопасности без перезагрузки операционной системы. Ранее такая опция была доступной только в специальных версиях Windows для серверов.