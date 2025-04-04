Microsoft выпустила облачный аналог Mac mini

Microsoft начала продавать представленный в 2024 году мини-ПК Windows 365 Link, предназначенный для запуска облачной версии Windows. Об этом сообщает The Verge.

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Компактная новинка оснащается процессором Intel N250, 8 ГБ оперативной памяти и UFS-накопителем объемом 64 ГБ. Windows 365 Link поддерживает подключение двух мониторов и беспроводные стандарты связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Устройство работает с ограниченной локальной версией Windows, которая способна выполнять базовые задачи, такие как видеозвонки в Teams. Для полноценного использования необходимо подключение периферийных устройств — клавиатуры, мыши и монитора — а также авторизация в учетной записи Microsoft для доступа к облачной операционной системе.

Устройство оснащено различными внешними разъемами, в числе которых один USB-A 3.2 Gen1, два USB-A 3.2 Gen2, один USB-C 3.2, LAN, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а его габариты составляют 120х120х30 мм.

Windows 465 Link уже доступен на рынках США, Великобритании, Новой Зеландии, Японии, Германии, Канады и Австралии по стартовой цене $350 (около 29,5 тыс. руб.).