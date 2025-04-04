В РФ разработают универсальную космическую платформу «Марафон-2.0»

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что Центр космических технологий вуза анонсировал создание платформы нового поколения «Марафон-2.0». Эта спутниковая система станет усовершенствованной версией «Марафон-IoT» и значительно упростит доступ к космическим технологиям для различных отраслей, включая промышленность и сельское хозяйство.

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Как сообщил руководитель проектной группы, аспирант МАИ Никита Матасов, основная цель проекта — сделать космические технологии доступными для широкого круга пользователей. В настоящее время уже создан прототип модернизированного спутника, который проходит серию исследований.

Разработка конструкторской документации также находится на стадии завершения. После этого начнется производство опытных образцов, которые продемонстрируют улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками.

Одной из ключевых особенностей нового спутника будет возможность настройки его функций в зависимости от потребностей заказчиков. В будущем клиенты смогут выбирать необходимые опции, такие как оптическое зондирование, связь или различные датчики, что сделает систему более гибкой и адаптированной под конкретные задачи.