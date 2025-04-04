На Алтае нашли следы крупнейшего паводка, произошедшего 50 тыс. лет назад

Сибирские ученые нашли следы крупнейшего паводка, который произошел на Алтае около 45−50 тысяч лет назад. Он был вызван прорывом Телецкого озера, что привело к масштабным изменениям в долине реки Бия. Это открытие стало возможным благодаря анализу отложений горных пород.

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Исследования, проведенные специалистами Института геологии и геофизики СО РАН, показали, что мощный паводок сформировал нижнюю часть бийской террасы. Такие природные катастрофы часто происходят при прорыве крупных озёр, которые блокируются ледниками. В данном случае речь идет о Телецком озере, вода из которого прорвалась, затопив долину.

В ходе раскопок были найдены фрагменты костей древних животных, таких как ребро мамонта и часть берцовой кости бизона. Радиоуглеродное датирование этих находок показало их возраст: мамонт жил более 51,5 тысяч лет назад, а бизон — около 46 тысяч лет назад. Это дало ученым ключ к определению минимального возраста паводка.

Кроме того, специалисты установили, что в боковых притоках Бии, затопленных паводковыми водами, существовали подпрудные озера между 19,5 и 14,5 тыс. лет назад.