Android угрожает маскирующийся под системные настройки вирус

ИБ-исследователи обнаружили новое шпионское приложение для Android, которое маскируется под системные настройки и создает серьезные препятствия для удаления, требуя ввода специального пароля. Об этом сообщает TechCrunch.

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Программа скрывает свою иконку, используя функции администрирования устройств и наложения окон, запрашивает разрешение на отображение поверх других приложений, а при попытке удаления выводит всплывающее окно для ввода пароля. Неправильный ввод возвращает пользователя на главный экран, полностью блокируя возможность деактивации.

Эксперты рекомендуют использовать безопасный режим для удаления подобных программ. В этом режиме запускаются только системные приложения, что позволяет отключить права администратора у подозрительного ПО через настройки безопасности и удалить его, используя меню приложений. После завершения всех процедур устройство следует перезагрузить в обычный режим.

«Вам также следует немедленно принять меры по защите вашего устройства, например, установив более длинный и уникальный пароль, чтобы предотвратить физический доступ к устройству в будущем. Возможно, также следует защитить все свои учетные записи в интернете, включая Google-аккаунт, чтобы предотвратить дальнейший взлом», — заключили эксперты.