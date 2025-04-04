Стало известно, когда операторы связи в РФ получат низкие частоты для 5G

Операторы связи смогут получить доступ к низким частотам диапазона 694–790 МГц для 5G-сетей не раньше 2029 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «НИЦ «Телеком» Олега Иванова.

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В настоящее время частотный диапазон 694–790 МГц занят телевещательными компаниями. В опубликованном в январе плане Минцифры говорилось о том, что эти частоты должны быть переданы операторам связи для развертывания сетей 5G.

Отмечается, что операторы связи ежегодно оплачивают «аренду» закрепленных за ними частот даже в том случае, если не используют их. Таким образом, ежегодные платежи за резервирование неиспользуемого спектра 694–790 МГц составляют свыше 700 млн руб. для каждого оператора, заявил источник «Ведомостей», близкий к Минцифры.

По мнению независимого аналитика Алексея Бойко, для крупных телеком-компаний эти траты составляют менее 1% от годовой выручки. Однако он также подчеркнул, что те же средства могли бы быть инвестированы в установку нескольких сотен дополнительных базовых станций, что сделало бы сеть более доступной для потребителей.