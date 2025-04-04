Представлен вариант отечественной ОС «Аврора» для ПК и ноутбуков

Разработчики «Авроры» показали новую версию операционной системы, предназначенную для персональных компьютеров и ноутбуков на базе ARM.

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Проект получил название «Аврора+» и представляет собой адаптацию мобильной ОС под десктопные задачи. Это не новая система с нуля, а доработанная версия, «достаточно зрелая, чтобы трансформироваться из ГРМ в полноценную десктопную ОС».

На опубликованном демо-видео можно увидеть интерфейс, браузер, редактор документов и тестовую версию мессенджера Tavro — клиента Telegram для «Авроры». Разработчики подчеркивают, что продукт пока не является коммерческим, но ориентирован на офисную работу и интернет-серфинг.

Проект активно развивается: ранее «Аврора» уже запускалась с телефона на внешний монитор, а в начале 2025 года получила 200+ улучшений, включая защищенное хранилище ключей, геолокацию и новый UI.

Также ведется работа над платежными терминалами с биометрией и развиваются пользовательские приложения — Wildberries уже доступен на платформе.