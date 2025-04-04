HONOR отказалась от выпуска складного смартфона Magic V4. Но все не так плохо
Компания HONOR действительно не представит в этом году складной смартфон Magic V4 — но только потому, что решила пропустить цифру «4» и сразу перейти к Magic V5.
Причина банальна и связана с культурой: в Китае число «4» ассоциируется с несчастьем, и производители часто избегают его в названиях.
Слухи из Китая подтверждают: Magic V5 выйдет в конце мая или начале июня, о чем ранее сообщил менеджер по продуктам HONOR Ли Кун.
Ожидается, что новинка получит ультратонкий корпус, который, возможно, бросит вызов самому «тонкому книжному складному смартфону» — Oppo Find N5. Интересно, что и Oppo в свое время тоже пропустила «четверку».
Так что Magic V5 — это не отмена, а просто смена цифры в названии. А значит, в этом году у HONOR всё-таки будет новое поколение складных смартфонов.