Honor отказалась от выпуска складного смартфона Magic V4

Компания HONOR действительно не представит в этом году складной смартфон Magic V4 — но только потому, что решила пропустить цифру «4» и сразу перейти к Magic V5.

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Причина банальна и связана с культурой: в Китае число «4» ассоциируется с несчастьем, и производители часто избегают его в названиях.

Слухи из Китая подтверждают: Magic V5 выйдет в конце мая или начале июня, о чем ранее сообщил менеджер по продуктам HONOR Ли Кун.

Ожидается, что новинка получит ультратонкий корпус, который, возможно, бросит вызов самому «тонкому книжному складному смартфону» — Oppo Find N5. Интересно, что и Oppo в свое время тоже пропустила «четверку».

Так что Magic V5 — это не отмена, а просто смена цифры в названии. А значит, в этом году у HONOR всё-таки будет новое поколение складных смартфонов.