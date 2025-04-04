ИИ предсказал конец света: близится ли апокалипсис

Суперкомпьютер предсказал дату апокалипсиса. Ученые подтвердили прогноз искусственного интеллекта о возможности конца света в 2050 году.

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«ФедералПресс» рассказывает, на чем основывался ИИ и почему эксперты согласились с позицией суперкомпьютера.

Когда по расчетам ИИ наступит конец света

Суперкомпьютер World One спрогнозировал вероятную глобальную катастрофу к середине XXI века. Искусственный интеллект провел анализ данных демографии, уровня загрязнения окружающей среды и выдал результат, что конец света возможен, пишет «Царьград» со ссылкой на Daily Star.

Перечислены смертельные для человечества угрозы

По прогнозу суперкомпьютера, велика вероятность, что к 2040 году условия жизни на Земле ухудшатся, а к 2050 году люди столкнутся с дефицитом воды и ресурсов. Тогда может наступить конец света.

Что может стать угрозой для человечества

Угрозой для человечества может быть не только ядерная война, но и природные катаклизмы. Например, цунами, сильные засухи, наводнения, извержение вулканов, которые происходят под воздействием глобального потепления.

Климатологи все чаще говорят о вероятности не только повышения средней температуры на Земле, но и о риске нового ледникового периода. Ученые подтвердили прогноз искусственного интеллекта о возможности конца света.

Некоторое время назад эксперты спрогнозировали, что ждет людей к 2080 году из-за глобального потепления. В частности, этот процесс может привести к большим потерям – гибели популяции животных и человека. Неутешительные прогнозы дают ученые и по выживанию животных Антарктиды. По их оценкам, к 2100 году исчезнут 97 % всех животных Антарктиды

Согласно прогнозам, в 2100 году глобальное потепление унесет жизни 1 млрд людей. Такие потери произойдут из-за изменения климата. Эксперты призывают снизить потребление энергии и рациональнее использовать природные ресурсы.

Как видят конец света ученые

Разного рода предсказатели регулярно предвещают конец света. Ученые спрогнозировали наиболее вероятные сценарии этого события. В частности, эксперты говорят о таких сценариях, как: снижение уровня кислорода, удар астероида, старение солнца.

Однако возможны и другие варианты. Так, причиной гибели миллионов людей в будущем может быть биотерроризм, то есть искусственно созданный вирус. Кроме того, ученые опасаются, что причиной конца света может стать военный конфликт.

Предприниматель Илон Маск считает, что уже через несколько лет искусственный интеллект станет умнее человека и сможет манипулировать им. Сторонника Маска уверены, что однажды машины обучатся настолько хорошо, что смогут мыслить. Тогда они смогут сами себя переписать, не ориентируясь на заданные им программистами установки.

Тема конца света также часто звучит в предсказаниях пророков и ясновидцев. В Сети также опубликовали список признаков надвигающегося апокалипсиса. О некоторых из них говорилось еще в Библии.