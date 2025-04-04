В Ливии обнаружены останки неизвестного вида людей

Международная команда палеогенетиков изучила останки двух человек, найденные в границах археологического памятника Такаркори на территории современной Ливии. Ученые расшифровали ДНК древних людей и пришли к выводу, что эти люди принадлежали к ранее неизвестной популяции. Предполагается, что эта линия отделилась от других африканцев около 60 тысяч лет назад.

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В распоряжении ученых оказались скелеты нескольких человек, похороненных примерно семь тысяч лет назад. Исследователи детально изучили ДНК двух женщин.

В ДНК этих людей ученые обнаружили ядерные геномы, которые не могут быть кластеризованы ни с одной из известных человеческих популяций. С точки зрения генетического профиля останки этих женщин наиболее близки к современным жителям северо-запада Африки. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

Неандертальцы могли заселять Европу 430 тысяч лет назад

Ученые предположили, что популяция, к которой принадлежали эти люди, выделилась порядка 60 тысяч лет назад. Более чем на 90% геном этих людей уникален.

Кроме того, в геномах неизвестных людей были выявлены сотые доли процента генома неандертальцев (около 0,15%), тогда как у типичных неафриканцев доля примеси генов неандертальцев по меньшей мере в 10 раз больше — она варьируется в диапазоне от 1,4% до 2,4%. В то же время у популяций, населявших территории Африки южнее Сахары, неандертальских генов нет вообще, либо они появляются значительно позже, в результате влияния миграций.

Представители неизвестной популяции жили в Сахаре в так называемый влажный период — он начался примерно14,5 тысяч лет назад и закончился около пяти тысяч лет назад. В это время Сахара была зеленой, в ней присутствовала бурная растительность, а также богатая флора и фауна. Именно поэтому там возникали поселения древних людей — охотников, рыболовов и собирателей и животноводов.

Ранее стало известно, что ученые из Китая воссоздали облик древнего человека возрастом 16 тысяч лет. Реконструкцию провели на основе черепа, обнаруженного в пещере Яхуай. В процессе работы специалисты использовали современные технологии, такие как трехмерное моделирование и метод трехмерной геометрической морфометрии. Это позволило добиться высокой степени точности при воссоздании черт лица древнего человека. Ископаемые останки проливают свет на то, как шли миграционные потоки в то время, какой образ жизни вели люди и какие погребальные обряды использовали.