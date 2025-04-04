В Windows 11 появилась «Командная панель»

Microsoft обновила пользовательский интерфейс приложения с открытым исходным кодом PowerToys, которое расширяет возможности Windows 11.

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Одной из функций PowerToys является команда «Выполнить», поиск, аналогичный поисковику Spotlight в macOS. Но интерфейс приложения не соответствует новому дизайну Windows 11, поэтому Microsoft обновила оболочку приложения и переименовала его в «Палитру команд», или «Командную панель». Однако оставлена возможность использовать старый дизайн «Выполнить». В меню «Пуск» появился новый значок для «Палитры команд», а также значок в системном трее для минимизации окна.

Портал Windows Latest объясняет, что «Командная панель» предоставляет различные функции, включая запуск команд, доступ к папкам и вычисления. Клавиша быстрого запуска изменилась на Win + Alt + пробел вместо Alt + Space, возможно, чтобы не конфликтовать с другими приложениями на основе ИИ. А стандартный внутренний поиск Windows 11 активируется сочетанием клавиш и Win+.