NYT: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Илона Маска

Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска. Её, как утверждает газета The New York Times, обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.

Согласно статье данный шаг может усилить напряжённость в отношениях с Соединёнными Штатами, так как он направлен против одного из ближайших советников американского президента Дональда Трампа.

Илон Маск сообщил о плохом самочувствии

Уточняется, что санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа может составлять более $1 млрд.

В Белом доме ранее заявили, что Маск уйдёт с госслужбы после завершения его работы в DOGE.

Позже он развеял слухи о скором уменьшении своей политической роли.