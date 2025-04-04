Xiaomi обеспечит флагманы POCO F7 Pro и F7 Ultra обновлениями до 2031 года

Компания POCO недавно выпустила флагманские модели F7 Pro и F7 Ultra. И, как сообщает портал Gizchina, Xiaomi, связанная с этим брендом, «показывает серьёзное отношение к обновлению программного обеспечения для своих телефонов». Новые смартфоны бренда будут получать обновления и поддержку в течение 6 лет.

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Вендор объявил о долгосрочной поддержке для ряда моделей, включая POCO F7 Pro, F7 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 и Redmi Note 14. Обновления для POCO F7 Pro и F7 Ultra будут выпускаться до 27 марта 2031 года, тогда как для Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 и Redmi Note 14 — до 1 марта 2031 года.

Отличительной особенностью также является расширенная поддержка моделей среднего класса. Например, для Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и других моделей обновления безопасности будут доступны до 2029 года.