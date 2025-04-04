Названа новая причина для «лунной гонки»

Исследования редкоземельных металлов могут стать ключевым фактором, который разожжёт новую волну интереса к освоению Луны. Об этом рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев на лекции в рамках чемпионата AtomSkills-2025 в Екатеринбурге. По его словам, запасы редких металлов на Луне могут оказаться значительно больше, чем на Земле, что делает её стратегически важным объектом для будущих миссий.

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Учёный объяснил, что редкоземельные элементы попадают на поверхность спутника благодаря метеоритам. В отличие от Земли, Луна не имеет атмосферы, а значит, космические тела падают на её поверхность без сгорания, образуя кратеры с ценными ресурсами. Именно в этих кратерах могут скрываться огромные залежи металлов, необходимых для передовых технологий.

Сергеев подчеркнул, что возможность добычи редких элементов на Луне уже сейчас становится серьёзным поводом для глобального соперничества. По его мнению, процесс освоения спутника уже запущен, и человечество вступает во вторую «лунную гонку», где на кону — ценные ресурсы, способные изменить ход технологического развития.