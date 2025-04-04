HP объединилась с разработчиком ИИ для выпуска умных ноутбуков

Компания HP обновила свой модельный ряд компьютеров, как стационарных, так и ноутбуков, чтобы удовлетворить растущий спрос на корпоративные решения с использованием ИИ.

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Для развития ИИ-направления НР заключила партнёрство с разработчиком отраслевых решений Reincubate. Это компания специализируется на обработке аудио-видео и ИИ, чтобы улучшать видео на устройствах и развивать формат видеоконференций.

Использование технологии ИИ Reincubate в оборудовании HP позволяет пользователям взаимодействовать между собой с помощью нового поколения компьютеров с ИИ. Для этого будут использоваться новые нейронные процессоры (NPU), обеспечивающие более высокую производительность, защиту и непрерывное подключение для ноутбуков HP с использованием ИИ.

NPU также снимают часть нагрузки с центрального и графического процессоров, повышая эффективность и увеличивая время автономной работы. Технология ИИ Reincubate оптимизирована для работы с SoC, оснащёнными NPU, что «даёт возможность раскрыть потенциал вычислений, основанных на ИИ».