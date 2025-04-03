Microsoft захотела полностью избавить от паролей в Windows 11

Microsoft ранее объявила о радикальном обновлении системы входа в Windows 11, стремясь полностью избавиться от паролей. На этой неделе стартовал процесс внедрения нового интерфейса для более чем миллиарда пользователей, который продлится около месяца. Главная цель — заменить традиционные пароли на более безопасные и удобные passkeys.

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Пасскеи — это современная альтернатива паролям, использующая биометрию (например, отпечатки пальцев или распознавание лица) или PIN-код, привязанный к устройству. Они защищают от фишинга — вида кибератак, когда злоумышленники выманивают данные через поддельные сайты. Microsoft утверждает, что даже если миллиард пользователей перейдёт на такой способ входа, наличие пароля как запасного варианта всё равно оставит уязвимости. Поэтому компания хочет полностью отказаться от старой системы.

Новый интерфейс входа стал современнее и проще, с тёмным режимом и акцентом на парольную авторизацию. Microsoft уже сотрудничает с крупными сервисами, такими как PayPal и WhatsApp, чтобы пасскеи работали повсеместно.