Samsung перенесла выпуск Galaxy S25 Edge

Корейское отраслевое издание ETNews сообщило, что выход ультратонкой модели Samsung Galaxy S25 Edge перенесён с 15 апреля, даты, которая ранее была объявлена официально.

Пока каких-либо официальных комментариев от Samsung не последовало. По словам инсайдеров, перенос сроков связан не с проблемами на производстве или подобными причинами. Дело в изменениях в руководстве компании. При этом Samsung непублично сообщила об изменении графика трём корейским операторам мобильной связи, которые будут продавать устройство.

В связи с этим ожидается, что дебют Galaxy S25 Edge состоится в мае-июне. Вместо проведения большого мероприятия Samsung планирует раскрыть информацию о цене и доступности устройства, а также другие ключевые детали, на онлайн-мероприятии.

По последним сообщениям, Samsung объявит цену модели примерно на уровне 1,5 млн корейских вон (около $1023) за устройство с 256 ГБ памяти.

Но в связи с изменением в графике запуска, точные даты выхода Galaxy S25 Edge пока остаются неизвестными.