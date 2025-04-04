99% видов насекомых остаются неизвестными

Насекомые играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая опыление, переработку органических отходов и служа пищей для множества животных. Однако у ученых по-прежнему нет полной картины о состоянии подавляющего большинства видов. Исследователи из UK Centre for Ecology & Hydrology и Zoological Society of London (ZSL) предложили новый комплексный метод мониторинга насекомых. Работа опубликована в журнале Science.

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Из миллиона известных видов лишь 12 100 были оценены в Красном списке Международного союза охраны природы, и около 20% из них признаны находящимися под угрозой исчезновения. При этом существующие исследования в основном сосредоточены на бабочках, шмелях и стрекозах в Европе и Северной Америке, тогда как в Азии, Южной Америке и Африке информации практически нет. Из-за этого сложно понять истинный масштаб потерь и разработать эффективные меры защиты.

Ученые предложили подход, который объединяет долгосрочные наблюдения за популяциями, сравнение численности видов в разных средах, экспериментальные исследования влияния различных факторов и экспертный анализ, основанный на уже имеющихся данных. Такой метод позволит не только лучше оценивать угрозы, но и быстрее находить эффективные решения, не дожидаясь десятилетий, необходимых для полного сбора информации.

В рамках проекта Global Insect Threat-Response Synthesis (GLiTRS) исследователи планируют применять предложенный метод на практике, чтобы создать целостную картину изменений в популяциях насекомых.