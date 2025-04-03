Биологи усомнились в неизбежной победе бактерий в "гонке вооружений" с антибиотиками

Европейские молекулярные биологи проанализировали, как менялся уровень стойкости бактерий к антибиотикам в 30 странах в последние два десятилетия, и открыли свидетельства того, что этот показатель почти всегда выходит на некое плато. Это ставит под сомнение гипотезу, что все колонии патогенов в конечном итоге станут стойкими к действию существующих антибиотиков, пишут исследователи в статье в научном журнале PLOS Pathogens.

"Когда мы изучили динамику развития стойкости микробов к действию антибиотиков в разных странах Европы, мы обнаружили, что изначально этот показатель быстро рос, однако затем он стабилизировался на среднем уровне. То, как много антибиотиков употреблялось в этих странах, напрямую влияло на то, как быстро рос этот показатель, какого плато он достигал", - пояснил научный сотрудник Университета PSL (Франция) Франсуа Бланкар, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных и проб, которые собирались профильными медицинскими службами в 30 странах Европы в промежутке между 1998 и 2019 годами. В этот набор входит информация о том, как часто выявлялись стойкие к антибиотикам бактерии в данных государствах, какие лекарства употреблялись на их территории, а также то, как часто к ним были стойкими восемь ключевых патогенов. В их число вошли различные штаммы стафилококка, стрептококка, кишечной палочки и других опасных микробов.

Последующее изучение этих данных и примерно 3 млн проб бактерий показали, что стойкость микробов к антибиотикам сейчас растет в 61% изученных стран, причем лишь в 29% случаев этот тренд был достаточно существенным. При этом исследователи обнаружили, что стойкость всех восьми видов микробов к конкретным типам антибиотиков часто находилась или приближалась к некоторому "плато", порядка 20-40% от общей популяции бактерий, на которое эти микробы вышли в результате быстрого роста в конце 1990-х или в начале 2000-х годов.

Положение этого плато, а также время его достижения зависели от того, насколько активно употреблялись те или иные антибиотики в больницах и госпиталях в изучаемых странах, однако дальнейшие перемены в характере употребления лекарств слабо влияли на сдвиги в долях микробов, стойких к антибиотикам. Это свидетельствует о том, что на этот показатель влияет большое число других факторов, природу которых еще предстоит раскрыть, подытожили исследователи.

О растущей стойкости бактерий к антибиотикам

За последние два десятилетия биологи зафиксировали появление нескольких десятков штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков. Эти "супербактерии" возникают как в результате массового нецелевого использования антибиотиков в медицине и животноводстве, так и в результате попадания лекарств вместе с городскими и промышленными стоками в природные экосистемы.

Многие из них, в том числе туберкулезная палочка, золотистый стафилококк и пневмококк, сегодня вызывают вспышки "больничных" инфекций, с которыми становится все сложнее бороться. Подобные проблемы вынуждают ученых ускоренно создавать новые антибиотики и вырабатывать новые стратегии их применения, снижающие шансы на появление новых "супербактерий".