Смартфоны будущего получат управление взглядом

В скором будущем смартфоном можно будет управлять без рук, при помощи взгляда. В Университете Глазго провели экспериментальное исследование технологии. Его результаты будут представлены на конференции «Человеческий фактор в компьютерных системах», которая пройдет в конце апреля в Йокогаме.

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Эксперименты показали, что точность отслеживания взгляда можно значительно повысить, если сделать интерактивные элементы на экране выше и уже, а также использовать горизонтальные движения глаз («свайпы») для активации определенных зон.

Кроме того, точность улучшается, если избегать размещения элементов в верхней и нижней частях экрана. Исследователи также определили оптимальный визуальный угол», который максимизирует эффективность взаимодействия взглядом.

Управление движением глаз — это технология, о которой можно сказать, что будущее уже наступило: Apple недавно добавила функцию отслеживания взгляда в iOS как опцию доступности.

«Функция отслеживания взгляда от Apple уже помогает людям с ограниченными возможностями взаимодействовать с устройствами без касаний. Однако пока она работает лишь в очень ограниченных условиях. Мы уже несколько лет изучаем, как сделать отслеживание взгляда доступным в любых условиях — будь то тряска в поезде или дождливая прогулка ночью. Эта технология также может быть полезна в медицине, например, когда врачам нужно управлять устройствами в стерильных перчатках», — пояснил руководивший исследованием Мохамед Хамис.

В лабораторных испытаниях приняли участие 24 добровольца в возрасте от 22 до 44 лет, в том числе в очках и линзах. Они управляли iPhone X посредством движения глаз в различных сценариях взаимодействия.

Результаты

Оптимальный размер цели: наибольшая точность (до 70%) достигается, когда интерактивные элементы занимают 4° поля зрения пользователя.

Точность снижается при приближении устройства: чем ближе телефон к лицу (от 49 см до 25 см), тем хуже работает отслеживание.

Горизонтальное движение точнее вертикального: камера лучше фиксирует движения глаз влево-вправо, чем вверх-вниз.

Невидимая зона вокруг элементов повышает точность: расширение области взаимодействия без визуального увеличения кнопок улучшает отклик.

Перспективы