Самое мощное в мире океаническое течение замедлится к 2050 году

Одно из самых мощных океанических течений в мире, Антарктическое циркумполярное течение (ACC), к 2050 году может замедлиться на 20% из-за продолжения высоких выбросов углекислого газа. Это открытие было сделано учеными из Университета Нового Южного Уэльса, которые создали модель для изучения влияния таяния льдов в Антарктиде на океаническую циркуляцию.

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ACC, более чем в 100 раз мощнее Амазонки, играет важную роль в поддержании климатического баланса, разделяя Антарктиду от других материков. Это течение помогает изолировать ледяной континент, не позволяя теплым водам проникать в этот хрупкий экосистемный район. Однако таяние льдов в Антарктиде может привести к тому, что больше пресной воды попадает в океан, ослабив ACC.

Замедление течения приведет к тому, что теплая вода может начать проникать к Антарктиде, ускоряя таяние льдов и создавая порочный круг.

Кроме локальных последствий для Антарктиды, это замедление может повлиять на глобальный климат. Снижение мощности ACC уменьшит способность океанов поглощать углекислый газ и тепло, что ускорит изменение климата, повысив уровень мирового океана и увеличив интенсивность глобального потепления.