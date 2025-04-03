Neuralink Маска объявила о поиске добровольцев по вживлению чипа в мозг

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о глобальном наборе участников для тестирования своих мозговых имплантатов. Технология, позволяющая, например, управлять компьютером или смартфоном силой мысли, уже опробована на трех пациентах с параличом конечностей в США. Теперь Neuralink расширяет горизонты, приглашая людей с квадриплегией — полной потерей контроля над руками и ногами — из разных стран присоединиться к шестилетнему исследованию.

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Neuralink сообщает, что все три участника демонстрируют стабильные результаты. Проект в целом направлен на помощь людям с тяжелыми неврологическими нарушениями, такими как травмы спинного мозга или боковой амиотрофический склероз (БАС). Имплантат, размером чуть больше монеты, вживляется в мозг и улавливает сигналы нейронов, преобразуя их в команды для устройств.

Компания активно продвигает свою миссию, называя ее шагом к «цифровой свободе». На сайте Neuralink открыт глобальный реестр для желающих, а Маск, владеющий также Tesla и X, подчеркивает, что технология может изменить жизнь миллионов.