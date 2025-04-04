Теплый юпитер открыт в 1000 световых годах от Земли

Международная команда астрономов идентифицировала ранее неизвестную планету, транзитный сигнал которой ранее зафиксировал космический аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Объект исследователи отнесли к классу теплых юпитеров.

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Так называют газовые гиганты с периодом обращения от 10 до 200 дней. По размерам они сопоставимы с Юпитером из Солнечной системы. Известны также горячие юпитеры, но они обладают более коротким периодом орбиты, чем теплые юпитеры.

Открытая планета расположена на расстоянии 1070 световых лет от Земли, пишет Phys.org. Этот мир получил название TOI-2005 b, вокруг своей звезды он вращается по очень эксцентричной орбите, говорится в препринте исследовательской работы, опубликованном на сервере arXiv.

Планета вращается вокруг звезды TOI-2005, отнесенной к быстро вращающимся звездам F-типа. Найти ее удалось при помощи космического аппарата TESS, который зафиксировал в кривой блеска звезды транзитный сигнал. Изначально объект внесли в число кандидатов в экзопланеты.

Теперь группа астрономов во главе с Эллисон Бирилой из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже подтвердила, что транзитный сигнал имеет планетарную природу.

Планета совершает оборот вокруг своей звезды-хозяина каждые 17,3 дня и отстоит от нее на расстоянии около 0,16 астрономических единиц. Радиус оценен в 1,07 радиуса Юпитера, а масса планеты оценивается не более чем в 6,4 массы Юпитера. Поверхностная температура этого мира превышает 1800 градусов Цельсия.

На основании полученных данных астрономы классифицировали TOI-2005 b как эксцентричный теплый юпитер с низко наклоненной орбитой. Из-за особенностей орбиты расстояние между звездой и планетой не является стабильным, а меняется. Поэтому планета не имеет постоянной поверхностной температуры. Кроме того, в отличие от большинства горячих юпитеров, TOI-2005 b не имеет постоянных дневной и ночной сторон.

Что касается родительской звезды, то она примерно в два раза больше Солнца, а ее масса составляет около 1,59 солнечных масс. Возраст звезды оценивается примерно в 1,6 миллиарда лет, а ее эффективная температура составляет около 6900 градусов Цельсия.