iPhone 14 сравнили с iPhone 16E по качеству камер

Ведущий YouTube-канала TecworkZ выяснил, велика ли разница между iPhone 16e и 14 по фото- и видеовозможностям.

© YouTube/TecworkZ

iPhone 14 стоит немного дешевле, чем iPhone 16e. При этом габариты и расположение всех кнопок и разъёмов у них одинаковое. Однако на месте переключателя на беззвучный режим у 16e находится кнопка действия, а на месте Lightning — разъём Type-C.

Дисплеи у обоих смартфонов одинаковые. При этом на iPhone 14 стоит новый процессор A15 Bionic с 6 ГБ оперативной памяти, 128/256/512 ГБ внутренней, тогда как 16е оснащён А18, 8 ГБ ОЗУ и тем же объёмом внутренней памяти.

iPhone 16e имеет новый модем Apple С1, а вот на iPhone 14 его нет. Ёмкость аккумулятора у 16е составляет 4005 мАч, и хватает смартфона на 1,5 дня и дольше. При этом у 14-го батарея на 3279 мАч и он держит заряд целый день.

У iPhone 14 есть сверхширокоугольная камера, которой нет у 16е. Отсутствует у последнего и MagSafe на задней панели (но это решается покупкой чехла).

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. Видео при хорошем освещении одинаково хорошие, а при слабом стабилизация немного хуже работает у iPhone 16e.

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

Вывод

В целом камера iPhone 16e немного лучше. Особенно заметно это при съёмке в условиях яркого освещения. Но вот сделать фото на сверхширик можно только на iPhone 14.

Если вы ищете смартфон, который прослужит вам следующие 3−5 лет, то берите 16е. Он получать обновления в любом случае будет дольше.